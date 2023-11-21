Keşan'da Okul Önünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, okul önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Abdullah Y. (43), kimliği belirsiz bir kişi tarafından okul önünde bacağından vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İspat Cami Mahallesi Safiye Erol Sokak üzerindeki Yekta Ortaokulu binası önünde meydana geldi. Okulun önündeki sokakta yürüyen Abdullah Y., arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla sağ bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Y., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Okul binasında da öğrenciler kısa süreli panik yaşadı.

Abdullah Y., polise verdiği ilk ifadede husumetlisi olmadığını ve kendisini vuran şüpheliyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.