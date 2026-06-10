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Keşan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Keşan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doktor Ali İhsan Çuhacı Caddesi'nde Ümmühan Aktan Sokak'a dönüş yapmak isteyen G.K. yönetimindeki 22 AEZ plakalı otomobil ile arkadan gelerek sollama yapmak isteyen K.C.D. yönetimindeki 59 ALL plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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