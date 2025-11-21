Keşan'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede 9 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

12 Kasım'da Keşan'dan Malkara istikametine giden Berkay Taşkıran (30) yönetimindeki 22 ADC 218 plakalı motosiklet, Yenimuhacir Kavşağı'nı geçtikten bir süre sonra kontrolden çıkarak devrildi. Duble yolu ayıran su kanalına düşüp bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradan Edirne'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Taşkıran, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - EDİRNE