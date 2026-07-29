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Keşan’da çıkan anız yangınında 100 dekar alan zarar gördü

Keşan’da çıkan anız yangınında 100 dekar alan zarar gördü
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan anız yangınında 100 dekar alan zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan anız yangınında 100 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyündeki anızlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Kısa sürede müdahalede bulunulan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 100 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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