Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi
Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi
BURSA - Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Otelin yangın öncesindeki halinin görüntüsüne ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa