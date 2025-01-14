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Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

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Yasa dışı bahis reklamı soruşturmasında ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edilen Durmaz'a kötü haber geldi. Durmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi!

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Hakimliğe sunulan dilekçede, "Müvekkilim hakkında verilen tutuklama tedbirinin adli kontrol şartlarından birine çevrilmesini talep etmekteyiz" ifadeleri yer almıştı.

TALEP REDDEDİLDİ

Silivri Cezaevine konan Kerimcan Durmaz'ın itirazını değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Akillanir inşallah oe

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