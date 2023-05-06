Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı fabrikada olası olumsuz duruma karşı 112 Acil sağlık ekipleri, bölgede hazır bekletilirken, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın sonrasında fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title