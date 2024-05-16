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Kereste atölyesi alev alev yandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kereste atölyesi alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kereste atölyesi alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kereste atölyesi alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi'nde H.B.'nin kiralık olarak kullandığı kereste atölyesinde meydana gelen olayda, atölyede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Adeta alev topuna dönen atölyede çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için sefer oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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