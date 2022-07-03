Son dakika haberi | Kepsut'ta korkutan tarla yangını Son dakika haberi: Kepsut'ta korkutan tarla yangını Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Kepsut'ta korkutan tarla yangını BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Tarla yangınında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz sevk edildi. Ekipler, bölgeye sevk edilen 1 helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Erdal Küçük - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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