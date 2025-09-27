Kepsut'ta Trafik Kazası Sonrası Ormanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde trafik kazası sonrası yanan otomobilden ormana sıçrayan yangın için itfaiye ve orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Olay, Kepsut ilçesinin Kayaeli Mahallesi yakınlarında kaza yapan otomobilden sıçrayan alevler ormana sirayet etti. Yangın sonrası çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladılar. - BALIKESİR