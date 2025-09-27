Haberler

Kepsut'ta Trafik Kazası Sonrası Ormanda Yangın Çıktı

Kepsut'ta Trafik Kazası Sonrası Ormanda Yangın Çıktı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir trafik kazası sonrası yanan otomobilden sıçrayan alevler ormanda yangına neden oldu. İtfaiye ve orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde trafik kazası sonrası yanan otomobilden ormana sıçrayan yangın için itfaiye ve orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Olay, Kepsut ilçesinin Kayaeli Mahallesi yakınlarında kaza yapan otomobilden sıçrayan alevler ormana sirayet etti. Yangın sonrası çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
