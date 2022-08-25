Sıcaktan bunalan işçiler kepçede böyle serinledi

BALIKESİR Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu. Kepçenin içine binen isçiler, operatörün yardımı ile sulara gömüldü. O anları ise cep telefonu ile kaydettiler. Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. 2 işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler.