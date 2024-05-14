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Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 277'ye yükseldi

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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi. Sel nedeniyle binlerce kişi etkilendi ve evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi.

Kenya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura selden 411 bin 825 kişinin etkilendiğini, 55 bin 575 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Mwaura, sel nedeniyle 62 sağlık tesisinde hasar meydana geldiğini, 53 kolera vakası tespit edildiğini bildirdi.

Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenya Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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