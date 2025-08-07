Kenya'da Sağlık Personelini Taşıyan Uçak Düştü: 6 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'nın başkenti Nairobi'de sağlık personelini taşıyan bir küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Nairobi'den Somaliland'a doğru yol alıyordu.

Kenya'da sağlık personelini taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da sağlık personelini taşıyan küçük uçak başkent Nairobi'de yerleşim yerine düştü. Yetkililer, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kenya merkezli sivil toplu kuruluşu Amref Health Africa tarafından işletilen küçük uçağın, Nairobi'den Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'deki Hargeisa'ya uçtuğu belirtildi. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, uçağın yerel saatle 02.14'te Wilson Havalimanı'ndan havalandığını ve üç dakika sonra hava trafik kontrolü ile irtibatının kesildiğini açıkladı. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.