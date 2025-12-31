Haberler

ABD'de kükürt taşıyan tren devrildi, çevreye zehirli gaz yayıldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde kükürt taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, çevreye zehirli kükürtdioksit gazı salındı. Sızıntı kontrol altına alındı, bölgede evlerin boşaltılması işlemi gerçekleştirildi.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Trenton yakınlarında kükürt taşıyan bir tren raydan çıktı. Trenin 31 vagonu devrildi, çevreye zehirli kükürtdioksit gazı salındı. Trenton İtfaiyesi, yakınlardaki evlerinin boşaltılması uyarısında bulundu. Sızıntı bir süre sonra kontrol altına alınırken, trenin raydan çıkma nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. - KENTUCKY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
