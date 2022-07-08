Kene teması sonrası ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Haberler

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Kene teması sonrası ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kene teması sonrası ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Sivas'ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Sivas'ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kene teması sonrası ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Sivas'ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

SİVAS - Sivas'ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Sivas ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sivas'ta kenelerin görülmeye başlandığı Mayıs ayından bu güne kadar kene ısırması sonucu KKKA'ya bağlı olarak ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Son olarak Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde ikamet eden Hüsnü Özdemir kene teması sonrası rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Özdemir'e KKKA tanısı konuldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bir haftadır tedavi gören Özdemir bugün vefat etti.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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