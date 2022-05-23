Kene ısırması sonucu ölen genç toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kene ısırması sonucu ölen genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kene ısırması sonucu ölen genç toprağa verildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç toprağa verildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç toprağa verildi.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Eray Tatlı, ateşinin çıkması üzerine önce Doğanşehir Devlet Hastanesine, ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vücudundaki kene çıkartılan Eray Tatlı, durumu ağırlaşınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen Eray Tatlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Doğanşehir ilçesine getirilen talihsiz genç Kurucaova mezarlığında toprağa verildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğanşehir, Araştırma, Kurucaova, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title