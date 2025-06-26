Kene Isırması Sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Sebebiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kene Isırması Sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Sebebiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alınan 68 yaşındaki Mehmet D. hayatını kaybetti. Tedavi sürecinde yaşam mücadelesi veren yaşlı adamın cenazesi memleketinde toprağa verildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.

Kelkit ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet D., bulantı ve kusma şikayetleriyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye yatışının ikinci gününde, oğlu tarafından vücudunda fark edilen kene sonrası yapılan tetkiklerde Mehmet D.'ye KKKA teşhisi konuldu. Yaşlı adam daha sonra buradan Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren yaşlı adam geçen pazar günü hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın cenazesi memleketi Yukarı Alıçlı köyünde toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

Ünlü spiker hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

Müjdeyi Bakan Kurum verdi! Kiralık sosyal konut projesi geliyor
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.