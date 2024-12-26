Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Noel'de doğum gününü kutladı

Seneler önce konuk olduğu bir televizyon programında kendisini 'Mesih' olarak ilan eden eski siyasetçi Hasan Mezarcı, her sene olduğu gibi bu sene de Noel'de doğum gününü kutladı.

"NOELİNİZ KUTLU OLSUN, MUTLU NOELLER"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mezarcı, paylaşımına, "Noeliniz kutlu olsun, mutlu noeller" notunu düştü.

"İYİ Kİ DOĞDUN MESİH"

Öte yandan, Mezarcı'nın pastayı üflediği sırada yanında bulunanların, "İyi ki doğdun Mesih" diyerek eşlik ettiği görüldü.