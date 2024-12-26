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Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Noel'de doğum gününü kutladı

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Kendisini Mesih ilan eden eski siyasetçi Hasan Mezarcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel'de doğum gününü kutladığı anları paylaştı.

Seneler önce konuk olduğu bir televizyon programında kendisini 'Mesih' olarak ilan eden eski siyasetçi Hasan Mezarcı, her sene olduğu gibi bu sene de Noel'de doğum gününü kutladı.

"NOELİNİZ KUTLU OLSUN, MUTLU NOELLER"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mezarcı, paylaşımına, "Noeliniz kutlu olsun, mutlu noeller" notunu düştü.

"İYİ Kİ DOĞDUN MESİH"

Öte yandan, Mezarcı'nın pastayı üflediği sırada yanında bulunanların, "İyi ki doğdun Mesih" diyerek eşlik ettiği görüldü.

Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Noel'de doğum gününü kutladı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDoğrucu:

İslamdan uzak dur huzur bul!!! İslamcılar dansöz gibidir para nerede onlar orada

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Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Mesih olduğunu söylüyor, Noel kutluyor arkada Türk sanat müziği çalıyor, pastayı keserken bismillah diyor. Milletle kafa buluyor işte.

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Haber YorumlarıBartuhan:

Hay sizin insanlığınıza birde kendini mesih ilan etmiş yanındaki zırtolarda hürmet gösteriyor sizin gelmişinizi geçmişinizi…. Bunlarda aynı doğrusu, vefa ve özgür gibi annesi belli olmayanlar

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Haber YorumlarıMEHMET BIÇEROL:

Şarlatan .eyyus

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Haber YorumlarıErgün Erkuş:

MESİHİN NASIL BİRİ OLACAGINI BİLMEDEN BEN MESİHİM DİYİYOR SİYASETÇİ EŞİTTİR YALAN YALANCIDAN MESİHMİ OLUR

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