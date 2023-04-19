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Kendisini kurtaran Sahil Güvenlik personeline attığı bakış dikkat çekti

Kendisini kurtaran Sahil Güvenlik personeline attığı bakış dikkat çekti

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ölüme itilen can sallarında bulunan minik bir göçmenin ise kendisini kurtaran Sahil Güvenlik personeline attığı bakış dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Nisan saat 11.45 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan bir can salı içerisinde bulunan minik bir göçmenin ise kendisini kurtaran Sahil Güvenlik personeline minnetle bakması dikkat çekti.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar İzmir 3. Sayfa Haberler

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