Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk, başka bir aracın altında kaldı - Haberler

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Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk, başka bir aracın altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kendisini kovalayan servis aracından kaçan çocuk, aniden yola fırlaması sonucu panelvan aracın altında kalarak yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi 1328. Sokak üzerinde oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine denk geldi. Buna sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı.

Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki panelvan araca çarparak düştü. Çocuğu fark etmeyen sürücü, B.K.'nin üzerinden geçti.

Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk, başka bir aracın altında kaldı

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, koşan B.K.'nin dönüş yapmak isteyen panelvan araca çarparak yere düştüğü, ardından aracın çocuğun üzerinden geçtiği yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Tekirdağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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