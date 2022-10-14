Kendisine ait olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı Kayseri'de boş dairelerin fotoğraflarını çekip internetten kiraya veren kadın yakalandı Suç makinesi kadının 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi KAYSERİ - Kayseri'de kendisine ait olmayan boş daireleri tespit...

Kendisine ait olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı

Kayseri'de boş dairelerin fotoğraflarını çekip internetten kiraya veren kadın yakalandı

Suç makinesi kadının 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi

KAYSERİ - Kayseri'de kendisine ait olmayan boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektikten sonra internet üzerinden kiralayan kadın, 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadının 8 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanlardaki boş daireleri tespit ederek fotoğraflarını çeken A.S.(30), fotoğrafladığı evleri internet üzerinden sahte kiralık daire ilanları vererek kiraya çıkardı. Bu yöntemle 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandıran kadını yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler kadını yakalayarak gözaltına alırken, yapılan incelemelerde ise A.S.'nin 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri de, ev kiralamak için özellikle internet üzerinden iletişime geçtikleri kişilere karşı vatandaşların dolandırılmaması için çok dikkatli olmaları gerektiği, ev sahibini görmeden kira için EFT yada havale yoluyla ödeme yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.