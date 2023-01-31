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Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kocaeli'de tek başına yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Kocaeli'de tek başına yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Tanyeli Sokak'ta bulunan dairedeki evinde tek başına yaşayan Samet Ertuğ'dan (55), akrabaları haber alamadı. Defalarca Ertuğ'u arayan ve kapısını çalan akrabaları en sonunda çareyi çilingir çağırmakta buldu. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren akrabaları, Ertuğ'u yerde hareketsizce yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Samet Ertuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ertuğ'un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olay ile alakalı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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