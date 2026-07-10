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Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu
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Eskişehir Tepebaşı'nda bir süredir haber alınamayan 66 yaşındaki A.K., yakınlarının polis eşliğinde girdiği evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, belediye tabibinin incelemesinde ölümün doğal nedenlerden olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 66 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.K (66) isimli erkek şahıstan haber alamayan yakınları, bahse konu ikamete polis eşliğinde girdi. Evde hareketsiz bir şekilde A.K.'yi inceleyen sağlık ekipleri, şahsın bir süre önce hayatını kaybettiğini belirlendi. Belediye tabibinin incelemesinde ise şahsın ölümünün normal olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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