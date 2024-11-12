Kendini oyun havasına kaptıran trafik polisi büyük beğeni topladı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.

SAHANIN ORTA YERİNDE DANS ETTİ

Halk oyunları programı kapsamında kendini oyun havasına kaptıran bir trafik polisi sahanın orta yerinde aniden dans etmeye başladı.

BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Polis memurunun sergilediği figürler ve topluluk içindeki rahat tavırları büyük beğeni topladı.