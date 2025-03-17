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Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

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Kilis'te gece yarısı yüksek sesle müzik çalan işletmeyi şikayet eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kilis'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece yarısı bir işletmeden gelen yüksek ses üzerine rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletmeyi yüksek sesle çalınan müzik konusunda uyardı.

"SİZ BİZİ NASIL UYARIRSINIZ?"

Çevreden gelen şikayet üzerine işletmeye giden ve sahiplerini uyaran polis ekipleri, "Siz bizi nasıl uyarırsınız?" tepkisiyle karşılaştı. Bunun akabinde ise polislere saldırmaya başladılar.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Polis ekiplerine saldıran ve yumruk atmaya başlayan işletme sahiplerinin o anları da bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Polislerin yanindada Tasidiklari Su Tabacasi galiba! Cekip vurup Polise saldiranlqari, bak bakalim kimin daha Gtü yiyor

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Haber Yorumlarıali taş :

Ya ben anlamıyorum. Devletin silahlı gücü silahı yanında niye taşır.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Bu benim fikrim gözlemlediğim kadarıyla 15 Temmuz’dan sonra büyük bir kesimin devlet kademelerindeki memurlara güveni de kalmadı . Çünkü bir türlü adalet sağlanamadı bu memlekette son 10 yıldır. Ankara’da dayısı olan kralcılık oynar hale geldi. Herkes kendi hakkını kendi arar oldu o yüzden bireysel silahlanma arttı. lanet olsun böyle devire

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Haber YorumlarıHandan Akıncı:

Aşağıda yorum yapanlar silahı yok mu diyor silahı kullansa orantısız güç diye bu sefer yaygara kopartacaklar karşı tarafın silahı yok diye açsaniza çenenizi karşı tarafa verip veriştirsenize sen polise nasıl öyle davranıyorsun diye

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Haber YorumlarıMengele:

Polisimizi rezil kepaze ettiler polislerin silah tasimasi yasak korkutmak amacli plastik su tabancasi ile güvenlikleri saglanmaktadir,dün gece sabaha kadar polis karakolun önünde nöbet tuttum kalasnikofumla

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Haber YorumlarıAdalet :

Ülkenin adalet ve ceza sisteminin yok sayıldığı görüntüler den biri polise bunu yapanlar vatandaşa neler yapmaz eyyyyy yöneticiler halkın bu adalet ve ceza sistemini duyun artık yoksa sandıkta biz duyurcaz kendimizi

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Haber YorumlarıMGk:

Bugün hepsi paket edilir

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ehh damınıza kar yağdı bundan sonra ne halt edersiniz bakalım işletme olur şişletme:)))

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Haber YorumlarıNidhogg Nors:

165lik zarganaları polis yaparsan böyle olur. 190lık iri yarı bir polis bu saldırganı tek eliyle kelepçeler.

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Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

polisler işini yapamıyorsa bırakacaklar yapan birileri bulunur tırsak polis olmaz derhal görevlerine son verilmeli

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