Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kilis'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece yarısı bir işletmeden gelen yüksek ses üzerine rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletmeyi yüksek sesle çalınan müzik konusunda uyardı.

"SİZ BİZİ NASIL UYARIRSINIZ?"

Çevreden gelen şikayet üzerine işletmeye giden ve sahiplerini uyaran polis ekipleri, "Siz bizi nasıl uyarırsınız?" tepkisiyle karşılaştı. Bunun akabinde ise polislere saldırmaya başladılar.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Polis ekiplerine saldıran ve yumruk atmaya başlayan işletme sahiplerinin o anları da bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı.