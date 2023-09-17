Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 4 milyon TL dolandıran yabancı uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 4 milyon TL dolandıran yabancı uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli A.K. (79), kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslara para ve altın olarak yaklaşık 4 milyon lirasını kaptırdı. Mağdur vatandaşın ihbarı üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.E.H. (20), R.E. (26) ve M.H.B. (22) isimli yabancı uyruklu 3 şüpheliyi Antalya'nın Kumluca ilçesinde yakalayarak Kütahya'ya getirdi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Gediz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. - KÜTAHYA