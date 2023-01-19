Kendilerini polis olarak tanıtıp 'FETÖ' yalanıyla 1 milyon TL dolandırdılar

Çankırı'da dolandırıcılar, telefonla aradıkları vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ silahlı terör örgütüne karıştı' diyerek ağına düşürdü. Dolandırıcılar, vatandaşı kandırarak 1 milyon TL'ni aldı. Olayla ilgili 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da dolandırıcılar, bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ silahlı terör örgütüne karıştı' diyerek ağına düşürdü. Baskı ile korkuttukları vatandaşın 440 bin TL'sini kendi hesaplarına göndertti. Daha sonra vatandaşın evine giden şahıslardan biri, 660 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Toplam 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran vatandaş, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

1 kişi yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde vatandaşın evindeki ziynet eşyalarını alan şahsın kimliği tespit edildi. Ankara Etimesgut'ta düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda vatandaşın altınlarını aldığını kabul eden şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen diğer şüpheli şahısların ise kimliklerinin tespit edildiği, yakalanmaları için ülke genelinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ÇANKIRI