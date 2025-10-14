Haberler

Selası okutulan adamı sağ salim karşısında gören mahalleli küçük dilini yutuyordu

Selası okutulan adamı sağ salim karşısında gören mahalleli küçük dilini yutuyordu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Hakan Örün isimli bir vatandaş kendi selasını okuttu. Bir süre sonra Örün'ün sokakta sağ salim dolaştığını gören mahalleli küçük dilini yutuyordu. Örün o gün psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "O gün canım çok sıkkındı. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler" dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre; Hakan Örün isimli vatandaş, Şarköy Çarşı Camisi müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi.

KENDİ SELASINI OKUTTU

Bunun üzerine cami hoparlörlerinden, Hakan Örün'ün öldüğü yönünde sela verildi. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi.

KARŞISINDA SAĞ SALİM GÖRENLER ŞAŞIRDI

Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün'ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

"ÖLSEYDİ CENAZESİNE GİDERDİK"

Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olayla ilgili olarak "Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutan Hakan Örün. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Hakan Örün ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi" dedi.

"CANIM ÇOK SIKKINDI, ÖLMEDEN GÖMSÜNLER"

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. 'Öldüm, gömün' dedim. Abimi aradım, 'Beni babamın üzerine gömün' dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, 'Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey' dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu."

Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 246.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.