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Serdivan'da Kurye Motosikleti Kasklı Hırsız Tarafından Çalındı

Serdivan'da Kurye Motosikleti Kasklı Hırsız Tarafından Çalındı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitenin otoparkından kasklı bir şahıs, kurye motosikletini sürükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı; polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitenin otoparkında park halinde bulunan kurye motosikleti, kasklı bir şahıs tarafından sürüklenerek çalındı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site otoparkına park edilen kurye motosikleti, kimliği henüz belirlenemeyen kasklı bir şahıs tarafından gözüne kestirildi. Kendi motosikletiymiş gibi rahat tavırlarla aracın yanına yaklaşan şahıs, motosiklete oturduktan sonra vitesi boşa alarak motosikleti götürmeye başladı. Motosikleti iterek site kapısından çıkaran şüpheli, araçla birlikte kayıplara karıştı. Olay anı ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kasklı şahsın motosikletin yanına gelmesi, motosikleti boşa alıp sürükleyerek otoparktan çıkarması yer alıyor.

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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