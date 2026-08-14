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Kemer'de orman yangını kontrol altına alındı

Kemer'de orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazi şartlarında yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Kemer ilçesi Ulupınar Çıralı Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazi şartlarında yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangına karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, havadan da 3 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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