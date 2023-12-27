Kemer'deki Fırın ve Pastanelerde Denetim Yapıldı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Kemer'de faaliyette bulunan fırın ve pastanelerde denetim yaptı.

Belediye ekipleri, ilçe dahilinde bulunan fırın ve pastaneleri kontrol ederek hijyenik ve standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığını denetledi. Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Halkımızın sağlığı bizim için her zaman önemli. Kemer'de gerçekleştirdiğimiz rutin denetimlerimize devam ediyoruz. Yılbaşı öncesinde denetim yaptığımız fırınlarda, hijyen, gramaj ve genel temizlik kurallarına uyup uyulmadığı kontrolleri gerçekleştirildi. Denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - ANTALYA