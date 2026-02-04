Kemaliye'de İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kemaliye İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Cemil Aydoğan ile İlçe Jandarma Komutanı Emre Ceylan katıldı. Toplantıda ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu değerlendirilirken, kamu düzeninin korunmasına yönelik alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılacak uygulamalar görüşüldü.

Toplantıda, Kemaliye'de vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ERZİNCAN