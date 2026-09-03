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Sivas'ta Kayıp Esmanur İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Sivas'ta Kayıp Esmanur İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 110 gün önce trafik kazasının ardından Kelkit Çayı'na atladığı ileri sürülen Esmanur Hacıosmanoğlu'nu bulmak için su seviyesinin düşmesiyle arama çalışmaları, AFAD koordinesinde termal drone ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla yeniden başlatıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı ileri sürülen Esmanur'u arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Sivas'ta 110 gün önce meydana gelen trafik kazasında Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybetmiş, sürücü U.Y. (20) yaralanmıştı. Kazanın şoku ile Kelkit Çayı'na atlayarak kaybolduğu ileri sürülen Esmanur Hacıosmanoğlu'nun arama çalışmalarına yeniden başlanıldı. Yaklaşık 2 ay süren arama çalışmalarına ara verilmişti. Kelkin çayında su seviyesinin düşmesi ile Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde çalışmalara 110. gününde yeniden başlanıldı. Arama çalışmalarkına Ankara AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik ediyor. Arama çalışmalarında teknolojik imkanlardan da yararlanan ekipler, yeraltı görüntüleme cihazı ve termal dron da kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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