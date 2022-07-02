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Kelebekler o ilçeyi istila etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kelebekler o ilçeyi istila etti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cadde ve sokaklar kelebeklerce istila edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cadde ve sokaklar kelebeklerce istila edildi. Kelebeklerin türü ve zararlı olup olmadığı henüz bilinmezken çiftçiler bu konuda endişe ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kelebeklerin istilasına uğradı. Havaların ısınmasıyla beraber böcek türleri çoğalmaya başlarken bu kez de kelebek sürüsü ilçeyi sardı. Araba ve sokakları saran kelebek sürüsü, vatandaşları tedirgin etti. 2 gündür ilçede bulunan kelebek sürüsü özellikle çiftçileri endişelendirdi. Kelebeklerin bitkilere zararlı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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