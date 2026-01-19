Haberler

Keklik ve tavşan avı yasaklandı

Güncelleme:
Buldan Kara Avcılar Derneği, 18 Ocak 2026 itibarıyla keklik ve yaban tavşanı avının kapandığını duyurdu. Dernek, sürdürülebilir yaban hayatı için yasa dışı avcılığa karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Buldan Kara Avcılar Derneği tarafından yapılan açıklamada, 25 Ekim 2025 tarihinde başlayan ikinci grup av kuşlarından kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ile 1. grup memeli hayvanlardan yaban tavşanı ve tilki avı 18 Ocak 2026 tarihi itibariyle kapandığı belirtildi.

Av sezonu yaban domuzu, ördek, çulluk, tahtalı güvercin ve benzeri av hayvanları için Merkez av Komisyonunun belirlediği tarihlere kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Aytekin, "Sürdürülebilir yaban hayatı için vatandaşlarımızdan ricada bulunuyoruz, eşleşme ve yavru zamanı başlayan keklik ve tavşanları avlayanları gördüğünüz anda lütfen 112 acil telefonunu arayarak ihbarda bulununuz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
