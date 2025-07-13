Kediyi Kurtarmak İsterken Su Kanalına Düşen Genç Kız Ayağını Kırdı

Kediyi Kurtarmak İsterken Su Kanalına Düşen Genç Kız Ayağını Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23 yaşındaki Derya Bolat, mahsur kalan bir kediyi kurtarmak isterken su kanalına düşüp ayağını kırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir genç kız, kediye yardım etmek isterken su kanalına düşerek ayağını kırdı. Genç kızın kanala düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir Yolu üzerindeki Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derya Bolat (23) Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanalda mahsur kalan bir kediyi kurtarmak istedi. Kediyi kanaldan çıkarmaya çalışan Bolat, dengesini kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı Bolat'ı bulunduğu yerden çıkardı. Ayağı kırılan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Derya Bolat'ın mahsur kalan kediyi fark ettiği ve kurtarmak için hamle yaparken düştüğü anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeni isim!

TRT'de yeni dönem! İşte yapılan tüm atamalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.