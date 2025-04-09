Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

Trump tüm vergileri askıya aldı, açıklaması da bir hayli ilginç
Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

Trump'ın geri vitesi sonrası piyasalar coştu
Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

Netanyahu'nun 'Çatışma istemiyoruz' sözlerine Fidan'dan net yanıt

Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da camiye giren bir kedi, asma tavanı yıkarak aşağı düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da camiye giren bir kedi, ortalığı birbirine kattı.

ASMA TAVANI YIKARAK AŞAĞI DÜŞTÜ

Merkez ilçede yer alan Seyda Molla Bahri Camii'nin tavanına giren kedi, asma tavanı yıkarak aşağı düştü.

Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada

KOŞARAK KAÇTI

Düşmesinin ardından bir süre afallayan kedi, daha sonra cami kapısından koşarak kaçtı.

Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

O anlar caminin güvenlik kamarasına yansıdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Ateistt kedi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.