Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
Elazığ'da camiye giren bir kedi, asma tavanı yıkarak aşağı düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Elazığ'da camiye giren bir kedi, ortalığı birbirine kattı.
ASMA TAVANI YIKARAK AŞAĞI DÜŞTÜ
Merkez ilçede yer alan Seyda Molla Bahri Camii'nin tavanına giren kedi, asma tavanı yıkarak aşağı düştü.
KOŞARAK KAÇTI
Düşmesinin ardından bir süre afallayan kedi, daha sonra cami kapısından koşarak kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar caminin güvenlik kamarasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa