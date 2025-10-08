Kediler Araç Motorunda Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde araç motorunda mahsur kalan yavru kediler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kurtarıldı.

Olay, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak'ta meydana geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle anne kedi ve yavruları, ısınmak amacıyla park halindeki bir aracın motor bölümüne girdi. Aracını çalıştırmak isteyen sürücü, motor kısmından gelen sesler üzerine kaputu açınca kedileri fark etti.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yavru kedileri sıkıştıkları yerden çıkarmak için harekete geçti. Bazı kediler motorun alt kısmından kurtarılırken, iki yavru kedi derin kısımlarda mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma ile yavruları zarar vermeden kurtardı. Kurtarma sırasında dışarı çıkan yavru kedilerden biri, korkarak başka bir aracın lastik kısmına saklandı. Vatandaşlar, kediyi dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkararak güvenli bir noktaya taşıdı. Kurtarılan kediler, annelerinin yanına bırakıldı.

Havaların soğumasıyla benzer olayların yaşanmaması için araç sahiplerine çağrıda bulunan vatandaşlar, "Aracınızı çalıştırmadan önce kaputa vurun ya da motor kısmını kontrol edin, çünkü kediler ısınmak için sık sık bu bölgelere sığınıyor" diyerek sürücüleri dikkatli olmaya davet etti. - TEKİRDAĞ