Kedi kumu kutularından 25 kilo uyuşturucu çıktı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda otobüste yolcu olarak bulunan iki kişinin valizlerinde kedi kumu kutularında yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kedi kumu kutularından 25 kilo uyuşturucu çıktı

DÜZCE - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda otobüste yolcu olarak bulunan iki kişinin valizlerinde kedi kumu kutularında yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturmaya yönelik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü Düzce D-100 karayolu üzerinde durdurdu. Yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan 2 şahsın bagajlarında narkotik arama köteği ile yapılan aramada

kedi kumu kutularına konuşmuş 6 parça halinde toplam 25 kilo 248 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.