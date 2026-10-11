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Keçiören'de vatandaş ihbarıyla yakalanan drift sürücüsüne 384 bin lira ceza uygulandı

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Keçiören'de vatandaş ihbarıyla yakalanan drift sürücüsüne 384 bin lira ceza uygulandı
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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 384 bin lira para cezası uyguladı. Vatandaşın ihbarı üzerine yakalanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 384 bin lira para cezası uyguladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Araca 384 bin lira para cezası uygulanırken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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