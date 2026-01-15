Hakan Çakır cinayeti davasında 2'si çocuk 8 sanık hakim karşısında

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin açılan davada, 2'si çocuk 8 sanık hakim karşısına çıktı. Ara kararda tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal, suça sürüklenen çocuk B.S.Z, suça sürüklenen çocuk T.Y.Z. ve tutuksuz sanıklar Eyyüp Demir, Şahin Çakır, Hakkı Can Çakır ve Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. İzleyici ve basın mensupları duruşmanın kapalı olması gerekçesiyle salona alınmadı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı yargılamanın başladığını bildirdi. Duruşma başlamasıyla sanık çocukların annesi ağlayarak salondan polis ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Sanıklar savunmalarında yaşanan olayın hengame esnasında meydana geldiğini, kendilerinin bir şey yapmadığını iddia ettiler. Mahkeme başkanının suça sürüklenen çocuklar T.Y.Z. ve B.S.Z.'nin üzerindeki ve ayakkabılarındaki kan lekelerini sorması üzerine sanıklar "nedenini bilmiyoruz" şeklinde yanıt verdiler.

Sanık Cemal Zeynal ise olay yerine bıçakla gittiği yönündeki iddiayı reddederek, bıçağı olay yerine getiren kişinin Umut Kılınç olduğunu iddia etti. Sanık beyanların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen çocuklara ait telefonların incelenmesini ve HTS kayıtlarının dosyaya kazandırılmasını, sanık Umut Kılınç'ın ise tutuklanmasını talep etti.

Sonrasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, suça sürüklenen çocuklara ait telefon incelemeleri ile HTS kayıtlarının istenmesine karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Umut Kılınç yönünden tutuklama talebini reddederek hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Sonraki duruşma 4 Mart'ta görülecek.

'Olayın geçmişi'

Keçiören'de 10 Ağustos'ta dükkan işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç., dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesinden tartıştı. M.N.Ç.'nin haber vermesi üzerine gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iki iddianame hazırlandı. İddianamenin birinde tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 2 kişiyi 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu sanıklar hakkında ayrıca 'yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından da cezalar talep edildi. Aynı dosyada yer alan, maktul Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da 'basit yaralama' suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

İkinci iddianamede ise yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçlarından hapis cezaları talep edildi. 17 yaşındaki B.S.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. - ANKARA