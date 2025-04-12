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Keçiören'de Çıkan Yangında 5 Kişi Dumandan Etkilendi

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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Keçiören'de çıkan ev yangınında 5 kişi dumandan etkilendi

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde 3 kişiye ilk müdahale yapılırken, 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Keçiören'in Atapark Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 542. Cadde üzerindeki No: 38 adresinden gelen ihbar üzerine, saat 16.36'da Keçiören İtfaiye İstasyonu ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 10 dakika içinde olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

Yangına müdahaleye destek olarak Bağlum İtfaiye İstasyonu ekipleri de olay yerine yönlendirilirken, Merkez İtfaiye İstasyonu'ndan da bir tanker aracı takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde 3 kişiye ilk müdahale yapılırken, 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

"Balkonda mahsur kalanlarda oldu"

Bir görgü tanığı yaptığı açıklamada, "Yukarıda ufak çocuklar vardı. Onlardan da çıkmış olabilir. Rabbim yardımcıları olsun. Balkonda mahsur kalanlarda oldu. Yangının çıktığı yerde yükseldi alevler. Sıçrasaydı daha kötü olurdu" dedi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
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