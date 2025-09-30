Keçiören'de Baltalı Saldırı: Baba ve Oğula Hapis Cezası

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte önünü kestikleri araca balta ile saldıran baba ve oğlu, mahkemece 'silahla tehdit suçu'ndan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin ve mağdur Alperen Y. katıldı. Savunma yapan sanık Veysel Keskin olay anında sinirlendiğini ifade ederek, "O an öfkeme, sinirime denk geldiği için pişmanım, özür dilerim, adaletinize sığınıyorum. Müştekileri tanımıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanık Turgay Keskin pişman olduğunu söyleyerek, "Öfkeme sinirime denk geldi, pişmanım, özür dilerim, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, baltayla mağdur Alperen Y.'nin aracına saldıran sanıkların silahla tehdit eylemini gerçekleştirdikleri ve delillerle suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, ayrıca sanıklar hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmamasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep etti

Mütalaaya karşı söz alan sanıklar, "Diyeceğimiz yoktur" dedi.

Sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, her iki sanık yönünden de, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. - ANKARA