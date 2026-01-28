Haberler

Köy evlerini soyan 3 kişilik hırsızlık ekibi, çalıntı eşyaları hurdacıya satarken yakalandı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 7 farklı adreste yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi 3 kişi, çaldıkları malzemeleri satarken yakalanarak tutuklandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı bir köyde 7 farklı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi 3 kişi, çaldıkları malzemeleri Denizli'de hurdacılara satarken tespit edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kaplanlı köyünde 24 Ocak Cumartesi günü 7 farklı adreste "hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal" olayları meydana geldi. JASAT ve Asayiş Timlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen araştırmalar sonucunda, olayları gerçekleştiren şüphelilerin müştekilere ait evlerden farklı tarihlerde 13 adet çeşitli ebatlarda bakır kazan, 2 adet motorlu ağaç kesme testeresi, 9 adet su bataryası ve musluk ile 5 adet asma kilit çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Denizli'de hurdacılara 120 bin TL karşılığında sattıkları belirlendi. Çalınan eşyalardan 1 adet motorlu ağaç kesme testeresi bulunarak sahibine teslim edildi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ISPARTA

