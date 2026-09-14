Keban’da Huzur Uygulaması

Elazığ'ın Keban ilçesinde Huzur Uygulaması yapılırken, yapılan denetimler ve bilgilendirmeler sonucunda ilçede son 14 ayda motosiklet kazası yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ın katılım sağladığı uygulamalar, Keban girişi Emre Camii yolu ile Keban Fırat Nehri Köprüsü olmak üzere iki ayrı noktada titizlikle yürütüldü. Çok sayıda polisle eş zamanlı olarak yürütülen uygulamada kontrol noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan şahıs ve araçlara yönelik yasal işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimler ve bilgilendirmeler sonucunda ilçede motosiklet sayısının oldukça yüksek olmasına rağmen, son 14 aydır emniyet sahasında hiçbir motosiklet kazasının yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı