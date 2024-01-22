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Kazdağları'nda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapanıyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için 24 saat çalışıyor.

Kazdağları'nda Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri Hanlar mevkiinde yolu açık tutabilmek için 24 saat küreme ve tuzlama işlemleri yapıyor.

Bir gün önce başlayan ve aralıksız devam eder kar yağışı, Kazdağları'nda kar yüksekliğini bazı bölgelerde 15 santimetreye kadar yükseltti. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi arasındaki kara yolunda 3 Karayolları küreme ve tuzlama aracı, Edremit Belediyesine ait bir greyder ve bir kepçe yolu açık tutmak için 24 saat çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının bu gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını ve sürüş sırasında gizli buzlanmalara karşı dikkatli sürüş yapılması gerektiğini ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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