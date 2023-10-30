Kazakistan'daki kömür madeni kazasında can kaybı 45'e yükseldi

Kazakistan'da kömür madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Kazakistan'da kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı arttı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Karaganda bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği aktarılarak, 1 madenciyi ise arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Karaganda bölgesindeki "ArcelorMittal Temirtau" metalürji şirketine ait kömür madeninde 28 Ekim'de metan gazı patlaması meydana gelmiş, patlama sırasında madende bulunan 252 madenciden 205'i sağ kurtulmuştu. - ASTANA