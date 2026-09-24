Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta 19 askerden 9'u öldü, 7 asker aranıyor

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Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklenmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı. Kayıp 7 askeri arama çalışmaları sürüyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiği ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu 9 askerin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, 3 askerin kurtarıldığı aktarıldı. Kurtarılan askerlerden birinin hastaneye kaldırıldığı, kayıp 7 askeri arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybeden askerlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilenirken, ailelere gerekli tüm yardım ve desteğin sağlanacağı bildirildi. Ayrıca yeni bilgilerin doğrulanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Halka yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.

Komisyon kuruldu

Olayın ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla facianın nedenlerinin araştırılması amacıyla hükümet komisyonu kuruldu. Başbakan Bektenov, Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'e derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı