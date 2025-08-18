Kazakistan'da Çocuk Çamaşır Makinesine Sıkıştı

Kazakistan'da Çocuk Çamaşır Makinesine Sıkıştı
Kazakistan'ın Ridder kentinde iki kız çocuğunun oyun oynarken birinin çamaşır makinesinin tamburuna sıkışması üzerine acil yardım ekipleri devreye girdi.

Kazakistan'da bir çocuk, arkadaşıyla oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı.

Kazakistan'ın Ridder kentinde evde tek başına kalan iki kız çocuğundan biri oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı. Diğer çocuk, arkadaşının sıkışması üzerine acil yardım numarasını arayarak ekiplerden yardım istedi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çağrı üzerine eve gelen kurtarma ekibinin çocuğu sıkıştığı yerden kurtardığı ifade edilerek, ailelere çocuklarına acil yardım numarasının öğretmeleri çağrısında bulunuldu. - ASTANA

