Kazakistan'da Çocuk Çamaşır Makinesine Sıkıştı

Kazakistan'da bir çocuk, arkadaşıyla oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı.

Kazakistan'ın Ridder kentinde evde tek başına kalan iki kız çocuğundan biri oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı. Diğer çocuk, arkadaşının sıkışması üzerine acil yardım numarasını arayarak ekiplerden yardım istedi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çağrı üzerine eve gelen kurtarma ekibinin çocuğu sıkıştığı yerden kurtardığı ifade edilerek, ailelere çocuklarına acil yardım numarasının öğretmeleri çağrısında bulunuldu. - ASTANA