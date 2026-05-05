Kazakistan'da çinko fabrikasında patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Kazakistan'ın Öskemen kentinde Kazzinc şirketine ait çinko fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı.

Kazakistan'ın en büyük çinko üretim komplekslerinden biri olan fabrikada patlama meydana geldi. Öskemen kentinde Kazzinc şirketine ait çinko fabrikasındaki patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre; tesis bünyesindeki toz toplama ünitesinde sıkışan gazın infilak etmesi sonucu gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı.

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 120 metrekarelik alana yayılan alevleri tamamen söndürdüğünü, ayrıca atölye yapısında 220 metrekarelik çökme oluştuğunu kaydetti. Enkaz kaldırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bölgeye operasyon merkezi kurulduğu, yaklaşık 80 personel ve 18 araçla müdahale edildiği; arama-kurtarma köpekleri, sağlık ekipleri ve insansız hava araçlarının çalışmalara katıldığı aktarıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
